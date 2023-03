Małgorzata Rozenek świętuje wyjątkowy dzień: "To wielka duma"

Pod koniec wakacji temat in vitro znów powrócił i wywołał oburzenie opinii publicznej. A wszystko za sprawą treści, które znalazły się w podręczniku do nowego przedmiotu w szkołach - "Historia i teraźniejszość". Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek poruszyła ten temat w swoich mediach społecznościowych. W niedzielę 21 sierpnia prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" były Ewa Drzyzga oraz Agnieszka Woźniak-Starak. W czasie jednego z bloków w programie poruszono temat zapłodnienia metodą in vitro. Wówczas prowadząca zdobyła się na szczere wyznanie. Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" wyznała, że dwukrotnie przechodziła metodę in vitro W niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" został poruszony temat, który od kilku tygodni nie schodzi z ust wielu Polaków. W podręczniku do nowego przedmiotu, który ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie, pojawił się fragment, w którym autor godzi w dobre imię osób urodzonych metodą in vitro, oraz małżeństwa, które decydują się na zabieg. Na kanapie śniadaniówki pojawiły się osoby, które urodziły się dzięki in vitro. Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że ona również dwa razy próbowała tej metody, jednak okazała się ona bezskuteczna. Dopóki ktoś nie decyduje się, żeby przejść ten proces, to nie zagłębia się w to bardziej. Sama przechodziłam przez in vitro dwukrotnie, bez powodzenia. Wiem, na czym polega. I wiem, że trzeba wejść w ten proces, żeby go poznać. Młodzi ludzie nie szukają informacji na ten temat, jeśli ich to nie dotyczy - powiedziała w programie. Zobacz także: Małgorzata Rozenek po raz pierwszy tak szczerze o in vitro! "Cud boski, że ja nie świecę w ciemności" Gwiazdy coraz częściej otwarcie mówią o bezpłodności oraz staraniach o upragnione dziecko. Małgorzata Rozenek-Majdan od lat otwarcie mówi o...