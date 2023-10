Małgorzata Rozenek zamierza walczyć o mandat posłanki z list Platformy Obywatelskiej - takie informacje opublikował "Super Express", powołując się na słowa posłów i informacje krążące wewnątrz klubu. To byłaby prawdziwa sensacja! Jak wiadomo Małgorzata Rozenek realizuje się na wielu polach i już wcześniej wspierała inicjatywy posłów m.in te dotyczące in vitro. Teraz zamierza na dobre przejść do polityki?

Małgorzata Rozenek startuje do Sejmu!?

Małgorzata Rozenek w ostatnich latach stała się prawdziwą businesswoman i gwiazdą "Dzień dobry TVN", a teraz dziennik informuje, że zamierza podbić też świat polityki, startując w najbliższych wyborach do Sejmu. Jak donosi "Super Express" w kuluarach sejmowych to dość powszechna informacja:

Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu - zdradza "Super Expressowi" Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei inny poseł, który woli pozostać anonimowy potwierdza, że są takie plany, aby Małgorzata Rozenek wkroczyła do polityki:

Potwierdzam, słyszałem o tym z poważnych źródeł - dodał inny poseł, który nie zdecydował się ujawnić nazwiska.

Artur Zawadzki REPORTER

Jak wiadomo Małgorzata Rozenek już od dawna jest zaangażowana w wiele inicjatyw społecznych, uczestniczy w marszach i konferencjach oraz aktywnie wspiera pary walczące o dzieci metodą invitro. Co ciekawe Małgorzata Rozenek pośrednio była powiązana ze światem polityki. W końcu jej tata, Stanisław Kostrzewski przez wiele lat był skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości.

Sądzicie, że Małgorzata Rozenek ma szansę na wygraną w wyborach? W końcu rozpoznawalność i sympatię części wyborców już ma zagwarantowaną.