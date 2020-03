Małgorzata Rozenek już niedługo po raz trzeci zostanie mamą! Za kilka miesięcy na świecie pojawi się kolejny synek gwiazdy. Przyszła mama ma świetny styl i zawsze prezentuje się elegancko i z klasą. Jednak ostatnio ciężarna gwiazda pojawiła się na ulicach Warszawy w dość odważnej stylizacji! Małgorzata Rozenek założyła bowiem lateksowe spodnie! Ten strój jest z pewnością kontrowersyjny - ze względu na dwie rzeczy.

Ciężarna Małgorzata Rozenek spaceruje w lateksowych spodniach

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już wkrótce zostaną rodzicami. Pierwsze wspólne dziecko pary, synek, ma pojawić się na świecie już za około trzy miesiące. Chociaż gwiazda jest już w zaawansowanej ciąży, to jednak nie zwalnia tempa i wciąż jest bardzo aktywna zarówno zawodowo, jak i w mediach społecznościowych. Fani mogą zatem na bieżąco śledzić, jak czuje się ich idolka, a także jak wygląda w ciąży! Trzeba przyznać, że gwiazda po prostu promienieje!

Małgorzata Rozenek zawsze dba również o swoje stylizacje. Gwiazda swoimi kreacjami bardzo lubi podkreślać swoje ciążowe krągłości, jednak tym razem zdecydowała się na coś innego. Ostatnio na ulicach Warszawy Małgorzata Rozenek pojawiła się w dość szerokim swetrze, jednak naszą uwagę zwrócił dół stylizacji gwiazdy!

Przyszła mama zdecydowała się założyć obcisłe, lateksowe, brązowe spodnie. Są one kontrowersyjne ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy wątpliwości czy lateksowe spodnie są wygodne dla przyszłej mamy. Po drugie, ten materiał (i to w brązowym kolorze!) optycznie pogrubia każdą kobietę. Na szczęście w przypadku Rozenek to nie problem, ponieważ Małgorzata nawet w ciąży jest bardzo szczupła!

Myślicie, że taki ubiór jest wygodny dla ciężarnej kobiety? Niemniej jednak gwiazda wygląda jak zawsze olśniewająco.

Naszą uwagę zwróciła też torebka gwiazdy! Ten model marki "Burberry" kosztuje, bagatela, 4 tysiące żłotych!

Białe Sneakersy, które ma na sobie Małgorzata Rozenek to prawdziwy trend na wiosnę 2020! Każda kochająca styl kobieta, powinna je mieć w swojej garderobie!