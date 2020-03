Małgorzata Rozenek rodzi za dwa miesiące! Boi się koronawirusa? "Nie tak sobie wyobrażałam końcówkę..."

Małgorzata Rozenek-Majdan rodzi już za dwa miesiące! Czy gwiazda TVN boi się pandemii koronawirusa w Polsce? Jak wygląda końcówka jej ciąży? Prezenterka opublikowała obszerny post na swoim Instagramie, a przy okazji pokazała zdjęcie brzuszka!

Koronawirus sparaliżował prawie cały świat. W Polsce odnotowano już ponad 1000 zachorowań. Rząd wprowadził wiele obostrzeń i zakazów, by zahamować pandemię. Jednym z najważniejszych zaleceń jest pozostanie w domu. Małgosia wraz z rodziną oczywiście się tego trzyma, co też radzi swoim fanom, zwłaszcza kobietom w ciąży. Gwiazda przyznaje, że przez wirusa czuje się niepewnie i jest w stałym kontakcie z lekarzem:

Często mnie pytacie, czy nie martwię się w ten dziwny czas będąc w 7 mśc ciąży. Oczywiście, że czuję się nieswojo i nie tak sobie wyobrażałam końcówkę ciąży. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z lekarzami i bardzo poważnie stosujemy się do ich zaleceń, a to bardzo pomaga nam w poczuciu, że robimy to co należy.

Jakich zalecenia poleca gwiazda?

Zalecenia są proste: 1. Unikanie kontaktów społecznych - od 15 marca , kiedy zdecydowaliśmy się uciec z Warszawy, po to żeby sobie to ułatwić, nie kontaktowałam się z nikim poza moją rodziną. To daje poczucie bezpieczeństwa, że nie miałam się jak zarazić. 2. Mycie i dezynfekcja rąk - przestrzeganie tego zalecenia nie jest szczególnie trudne, bo moja Mama zawsze zwracała mi na to uwagę, a przecież czym skorupka za młodu ... itd 😁 3. Zdrowe żywienie - to, że siedzimy w domach i ciągnie nas do tej lodówki częściej niż zwykle, nie znaczy, że mamy sięgać po niezdrowe rzeczy 😄 to nie jest najlepszy czas na dietę, ale dobre nawyki żywieniowe się ma, niezależnie od trudności. 4. Ruch - tu pojawia się sporo kontrowersji, jedni krzyczą NIE WYCHODŹ Z DOMU, co ogólnie ma sens, ale i lekarze i Ministerstwo Zdrowia razem z Kancelarią Premiera wyraźnie mówią, że jeżeli masz szanse wyjść na spacer, z dala od skupisk ludzkich, rób to 😁 i tu wracamy do powodu dla, którego wyjechaliśmy z Warszawy. Tu nasze szansę na spotkanie ludzi na spacerach są nieporównywalnie mniejsze, niż w Warszawie, a spacer ma naprawdę dobroczynny wpływ na kobiety w ciąży 👍szczególnie, że woj. mazowieckie ma największa liczbę zachorowań, a psy same się nie wyprowadzą😉