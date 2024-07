Niedawno Małgorzata Rozenek pojawiła się w programie "Project Runway", co wzbudziło wiele skrajnych emocji. Co ciekawe prowadząca "Piekielny hotel" postawiła na bardzo młodzieżową stylizację. Zobacz: Mamy zdjęcia Rozenek z Project Runway. Postawiła na młodzieżową stylizację

Warto przy tym wspomnieć, że na temat wieku gwiazdy i tego, że wypiera się go na każdym kroku, krążą już legendy. Rozenek nieustannie podtrzymuje, że ma 36 lat, ale co bardziej złośliwi wyśmiewają te słowa i zarzucają Perfekcyjnej Pani Domu drobne kłamstwo. My postanowiliśmy sprawdzić w nowej, popularnej aplikacji - How-old.net, jaka jest prawda.

Zasady jej działania są bardzo proste: wystarczy zamieścić na portalu fotkę, a algorytmy wyliczą wiek osoby ze zdjęcia. Niestety w przypadku Rozenek wynik może nie być dla niej zadowalający, bo aplikacja pokazała aż 41 lat, czyli o 5 więcej niż w rzeczywistości. Naprawdę na tyle wygląda?

