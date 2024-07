1 z 7

To jej jedna z najlepszych stylizacji! Małgorzata Rozenek na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style zachwyciła wszystkich swoją różową kreacją ozdobioną ażurowym wzorem oraz falbanami (Self Portrait cena: 1695 zł). A jak prezentowała się tuż przed konferencją? Paparazzi spotkali ją przed miejscem całej imprezy. Do uroczej sukienki dobrała piękny płaszcz w tym samym kolorze.

Małgorzata Rozenek w różowej sukience!

Gwiazda zdecydowanie poczuła wiosnę. Choć na dworze dość zimno, Małgorzata Rozenek odsłoniła zgrabne nogi! Uwagę zwracał również jej biust! Nie możemy nie wspomnieć o pięknych butach od Sophii Webster. Ile kosztowały? Kto odpowiadał za tak udaną stylizację Małgosi? Odpowiedź na kolejnych stronach naszej galerii!

