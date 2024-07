Małgorzata Rozenek od lat budzi wiele skrajnych emocji wśród intrenautów. Podczas gdy jedni nie mogą wyjść z zachwytu nad jej urodą, fenomenalną sylwetką, elokwencją, pracowitością i zawziętym dążeniem do swoich celów, inni starają się wytknąć chociażby najmniejszą wpadkę prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Tak też było i teraz. Po tym, jak Małgorzata Rozenek pochwaliła się na Instagramie relacją z wyjścia z rodziną do kina, w sieci zawrzało, a fani nie pozostawili na niej suchej nitki. Co aż tak ich wzburzyło?!

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki po rodzinnym wyjściu do kina

Pomimo natłoku pracy i kolejnych zawodowych wyzwań, jak świętowanie pierwszych urodzin butiku Małgorzaty Rozenek, ukochana żona Radosława Majdana jest przede wszystkim mamą, która stara się każdą wolną chwilę poświęcać swoim bliskim. Ostatnio paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana na spacerze z Heniem, a fanki gwiazdy TVN nie mogły przestać rozczulać się zadziornymi minkami 2-latka. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie rodzinne kadry "Gangu Majdanów" tak wzruszająco działają na użytkowników mediów społecznościowych, a wręcz przeciwnie.

Po tym, jak internauci oburzyli się rodzinną sesją zdjęciową Małgorzaty Majdan, wytykając jej wpadkę z butami, baczne oko użytkowników Instagrama dopatrzyło się kolejnej. Mowa o najnowszym nagraniu prowadzącej "Dzień Dobry TVN", która wraz z mężem i synami wybrała się do kina, gdzie Henio radośnie dokazywał bawiąc się popcornem i balonami.

- Całą rodziną byliśmy na uroczej komedii: „Wielki zielony krokodyl domowy”. Zdecydowanie polecamy ❤ - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek.

Niestety, wybór produkcji wyjątkowo nie spodobał się części internautów, którzy zarzucili, że Małgorzata Rozenek nie dostosowuje filmów do wieku swojego synka. Inni zaś byli oburzeni faktem, że seans był zarezerwowany w obszernej kinowej sali jedynie dla rodziny gwiazdy TVN i Radosława Majdana.

- Niezła ściema, że sami w kinie. Plus zdecydowanie to nie film dla maluchów, więc proszę nie wprowadzać innych rodziców w błąd. - Cała sala kinowa pusta tylko rodzina Rozenków oraz kilku fotoreporterów ???? - Wszystko na pokaz ustawka - piszą wzburzeni fani.

Jednak to jeszcze nie wszystko! Niektórzy zwrócili także uwagę na rozsypany wokół rodziny popcorn, który w ogromnej, pustej, przygotowanej specjalnie dla nich sali, mógł należeć jedynie do bliskich Małgorzaty Rozenek.

- Jakie to wszystko sztuczne ... poszli do kina, byli sami na sali, maluch robi ładnie mówiąc bałagan z popcornem ciekawe czy posprzątała Pani po nim? Mi jest wstyd jak moje dziecko jedząc bułkę robi syf i próbuje cokolwiek sprzątnąć a tu perfekcyjna tylko na pokaz. - Po śladach popcornu można by było iść za tą rodziną???? - Jezu jaki bałagan... obsługa kina musiała być załamana???? - Ale zostawiliście bałagan po sobie - grzmią internauci.

Instagram @m_rozenek

Nie zabrakło również ciepłych słów wsparcia, wspierających prowadzącą "Dzień Dobry TVN". Wielu internautów bowiem podkreśla, że Henio ma zaledwie 2 latka, dlatego też ostre komentowanie jego fascynacji do rozrzucania wszystkiego wokół siebie jest nie na miejscu.

- Henio jak zawsze skrada moje serce ❤️ jest taki uroczy ???? mój synek jest w tym samym wieku ale ma teraz jakieś apogeum buntu. - Przecudowna rodzina❤️❤️❤️❤️ - Jesteście cudowną rodzinką????mały Henio piękny chłopczyk rośnie????❤️ - czytamy w komentarzach.

A co wy sądzicie o całej sytuacji?

