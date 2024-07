W dzisiejszym programie "Dzień Dobry TVN" jednym z głównych gości była Małgorzata Rozenek. Gwiazda pojawiła się po studiem w seksownej stylizacji, podkreślającej jej największy atut - zgrabne i długie nogi. Nie zabrakło również wysokich szpilek. Przypomnijmy: Seksowna Rozenek w DDTVN. Założyła ulubione buty Dody

Małgorzata promowała w DDTVN swój nowy program - "Piekielny hotel", w którym będzie ratować upadające hotele przed bankructwem. Zachęcała też wszystkich prowadzących taki biznes do zgłaszania się do jej show. Przy okazji zaliczyła sporą wpadkę - pomyliła adres strony internetowej swojego show. Z pomocą przyszedł jej Marcin Meller, który ją poprawił. Gwiazda szybko się z tego wytłumaczyła:

Rozenek: Ja bym bardzo chętnie zaprosiła do zgłaszania się. Można się zgłaszać na stronie perfekcyjny.hotel.tvn.pl

Meller: Perfekcyjny? Nie piekielny?

Rozenek: Wiedziałam, że kiedyś to zrobię. Dziękuję Ci. Wiedziałam, że to się kiedyś stanie. Muszę wam powiedzieć, że do tej pory nie lubiłam słowa perfekcyjna", a od tego momentu nie lubię zaczynam nie lubić słowa piekielny.