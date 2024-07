Małgorzata Rozenek współpracuje z Omenaą Mensah przy jej fundacji Omenaa Foundation. Obecnie gwiazdy zbierają pieniądze na wybudowanie szkoły dla najbiedniejszych dzieci z Ghany. Z tego kraju pochodzi ojciec pogodynki TVN. Co o współpracy z Mensah powiedziała nam Małgorzata Rozenek?

“Omenaa wpadła na fantastyczny pomysł wybudowania szkoły w Ghanie. Wykształcenie daje wolność i to jest coś, co jest bardzo ważne. Z ogromną przyjemnością pomagam jej i czuje się zaszczycona tym, że mnie o to poprosiła. Prowadzimy rozmowy ze sponsorami. (...) “My z Radosławem pomagamy w najróżniejszych sytuacjach, angażujemy się charytatywnie, ale nie lubimy o tym mówić”