W ostatnim gorącym czasie dla Małgorzaty Rozenek-Majdan maksymalny komfort to podstawa! Gwiazda razem z mężem Radosławem Majdanem i swoimi synami urządza nowe mieszkanie, co zajmuje jej sporo czasu. Rozenek-Majdan przez natłok obowiązków nie miała czasu zadbać o swoją dietę czy regularne chodzenie na siłownię, ale na szczęście w piątek, choć na chwilę udało jej się wyrwać na szybki trening do Healthy Center Anny Lewandowskiej. Kiedy wracała z ćwiczeń i wchodziła do swojej willi, paparazzi udało się zrobić kilka zdjęć. Mimo że Perfekcyjna Pani jest w ciągłym biegu, jej stylizacja jak zawsze była bezbłędna.

Małgorzata Rozenek-Majdan z torebką za 4 tysiące złotych

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się na połączenie odważne, ale jakże efektowne! Sportowy komplet dresowy zestawiła z brązowo-beżową torebką luksusowej marki Tory Burch (cena to ok. 3900 złotych) oraz sneakersami z sieciówki za nieco ponad 100 złotych. Czy ten mezalians modowy się opłacił? Owszem!

Sneakersy Małgorzaty Rozenek z DeeZee - kosztują tylko 100 zł!

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie stawia na maksymalny komfort. Nie dziwi więc nas zatem fakt, że postanowiła połączyć błękitny sportowy komplet z białymi sneakersami.

Białe sneakersy ze złotym łańcuchem, na które zdecydowała się Małgorzata Rozenek-Majdan, pochodzą z kolekcji DeeZee. Model Montana, który widzicie poniżej, powstał w kolaboracji z gwiazdą! DeeZee x MRM został przeceniony i obecnie możecie upolować go za 109,99 zł (wcześniej 159,99 zł).

Jak oceniacie jej stylizację? Naszym zdaniem, nawet wielka amerykańska gwiazda w Nowym Jorku nie powstydziłaby się takiego looku. My dajemy 5 na 5 gwiazdek!