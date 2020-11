Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała zdjęcia z rodzinnego śniadania. Zazdrościmy!

Małgorzata Rozenek pochwaliła się uroczymi rodzinnymi zdjęciami ze wspólnego śniadania. Piękne kadry zachwyciły internautów, którzy zamieścili mnóstwo komplementów i słów zachwytu w komentarzach pod postem. Trzeba przyznać, że o takim śniadaniu marzy chyba każdy! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek tą stylizacją rozbiła bank! Jej botki za ponad 1400 złotych to hit zimowych miesięcy

Małgorzata Rozenek nawet na chwilę nie zwalnia tempa! Co chwila dowiadujemy się o jej nowych projektach zawodowych związanych nie tylko z telewizją, ale także kampaniami reklamowymi, czy... z filmem. Jak się niedawno okazało, gwiazda rozpoczęła współpracę z Patrykiem Vegą i za jakiś czas będziemy mogli zobaczyć, jak sobie radzi w roli aktorki. Ponadto prowadząca "Projekt Lady" intensywnie pracuje na planie programu "Rozenek Cudnie Chudnie", który już niedługo pojawi się w telewizji.

Oczywiście oprócz obowiązków zawodowych, Małgorzata Rozenek spełnia się również w roli mamy! Henio już za kilkanaście dni skończy pół roku i bardzo często towarzyszy mamie również w pracy. Jest prawdziwym oczkiem w głowie gwiazdy, która doskonale potrafi organizować swój czas, aby móc poświęcić się w pełni zarówno pracy, jak i rodzinie.

Tym razem Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciami właśnie z rodzinnych chwil. Na nowych fotografiach możemy zobaczyć, jak gwiazda razem z mężem, małym Heniem i pupilami, celebruje rodzinne śniadanie. Z fotografii bije ciepło i naturalność, które zachwyciło fanów. Ponadto wielbiciele gwiazdy nie mogą również oderwać wzroku od... luksusowego, drewnianego stołu, którym pochwaliła się Małgorzata Rozenek.

- Ale ekipa przy stole 💜

- Lubię takie zdjęcia, normalność, życie, miłość , miłego dnia 😊

- Piękny ten stół 🤩

- Ten stół jest cudowny ❤

- Te zwierzęta mają taki u was raj 😍 a mały to jest kochaniutki na maxa do zacalowania ❤️

- Przecudny widok. Rodzinny poranek😍😍❤️ - piszą fani.