Małgorzata Rozenek pokazała, co je w ciągu dnia. Fani: "Żeby Pani się nie przejadła"

Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci bardzo odważne zdjęcia, które podzieliły internautów. Prowadząca "Projekt Lady" zaledwie kilka dni temu wywołała spore zamieszanie w sieci pokazując swoją nową fryzurę, którą zafundowała sobie na wyjazd do Sopotu. Małgorzata Rozenek pochwaliła się wówczas fotkami na których pozowała z długimi kolorowymi warkoczykami. Niestety, młodzieżowy look nie wszystkim przypadł do gustu i pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Wygląda jednak na to, że Małgosia nie zamierza przyjmować się hejterami i teraz znów podgrzała emocje na swoim Instagramie! Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcia bez stanika Małgorzata Rozenek na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które znów podzieliły jej fanów. Gwiazda TVN pozuje w rozpiętej kurtce, pod którą nie ma koszulki i stanika. Jak zareagowali internauci? Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje krytycznych uwag. - Nic dodać nic ująć..wszystko jest na pokaz..)( tylko po co..)) - Wszystko pieknie tylko nie ten biust...poprostu nie ladny - Pani Małgosiu bardzo sztucznie wyglądają Pani piersi- pisali internauci. W obronie Małgorzaty Rozenek stanęli jej fani oraz sam Radosław Majdan! Odważne zdjęcie gwiazdy TVN skomentował rownież Qczaj. Zobaczcie, co napisali! - Kochanie wyglądasz ślicznie 😍😘 jak byś miała 20 kg nadwagi i była zaniedbana z płaskim biustem to z pewnością panie które krytykują to zdjęcie pisałyby ,, pani Małgosiu jak pani ślicznie wyglada, taka naturalna , prawdziwa, nic sztuczności i naprawdę świetnie się pani trzyma” 😂😂😂- napisał Radosław Majdan. - Mamy XXIw latamy w kosmos i jeździmy elektrycznymi samochodami a niektórych szokują piersi🤦🏼‍♂️ aha😂 ps. piękne piersi😍❤️- dodał...