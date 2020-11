Małgorzata Rozenek pokazała się w nowej fryzurze! Zainspirowała się... Anną Lewandowską?

Małgorzata Rozenek niedawno zakończyła kwarantannę i niemalże od razu rzuciła się w wir pracy. Właśnie na InstaStory gwiazdy możemy zobaczyć, że pracuje nad kolejnym projektem i najwyraźniej właśnie z tego powodu musiała zmienić fryzurę! Na jej głowie pojawiło się coś, czego chyba wcześniej u niej nie widzieliśmy. Czyżby gwiazda zainspirowała się ostatnią fryzurą żony Roberta Lewandowskiego? Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek pokazała się w nowej fryzurze!

Małgorzata Rozenek ostatnio miała naprawdę trudny czas. Jej mąż, Radosław Majdan trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Sportowiec wymagał hospitalizacji, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Później cała rodzina przebywała jeszcze jakiś czas na kwarantannie, ale teraz wszystko wróciło już do normy. Małgorzata Rozenek ostatnio wybrała się już na spacer z synami, a dzisiaj pochwaliła się nagraniami z pracy.

Wygląda na to, że gwiazda pracuje nad jakimś nowym projektem, o którym na razie nie może mówić. Pokazała nagrania z planu, a w oczy od razu rzuca się jej nowa fryzura! Po blond włosach do ramion nie ma już śladu - teraz na głowie Małgorzaty Rozenek, zagościły długie warkoczyki, które sięgają jej aż do pasa. Zobaczcie sami!

Ciekawe, czy gwiazda zdecyduje się zostać przy takiej fryzurze na dłużej. A Wy jak myślicie? Pasuje jej taki look?

Ostatnio wiele gwiazd lubuje się w warkoczykach! Jakiś czas temu warkoczyki na swojej głowie miała również Anna Lewandowska! Czyżby szykował się nowy trend, który już niedługo pojawi się u wielu kobiet?