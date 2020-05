Malgorzata Rozenek przytyła w ciąży 20 kilogramów. Radosław Majdan: "Dla mnie jest piękna! Martwiłbym się, gdyby teraz była szczupła"

To najbardziej wyczekiwane dziecko polskiego show-biznesu. „Dzidziuś Majdana”, jak określa go pieszczotliwie dumny tata, doczekał się już nawet własnego hashtagu na Instagramie. Synek Radosława Majdana (48) i Małgorzaty Rozenek-Majdan (41) ma przyjść na świat przez cesarskie cięcie na początku czerwca. Ostatnie tygodnie przed porodem cała rodzina spędziła na Mazurach i w Międzyzdrojach.

Żartował, że to ostatnie chwile względnego spokoju przed wielką rewolucją w ich życiu.

Na początku maja cała rodzina wróciła do Warszawy, a Małgorzata z podwójną energią zabrała się do wicia gniazdka i ostatnich przygotowań domu przed powitaniem dzidziusia. Jak się czuje w końcowych dniach trzeciej ciąży?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie w skąpej stylizacji, a fanka pisze: "Chyba każda kobieta chciałaby tak wyglądać"!

Na wrzucanych na Instagram zdjęciach Małgorzata wygląda perfekcyjnie. Promienieje blaskiem charakterystycznym dla oczekującej dziecka mamy. Do tego otwarcie przyznaje, że doskwierają jej typowe w końcowym etapie ciąży dolegliwości. Przytyła 20 kilogramów i ten nadprogramowy ciężar daje jej się we znaki.

„Ostatni miesiąc to jest taki czas, kiedy puchnie się najbardziej, kiedy najciężej jest chodzić. (...) Jest mi po prostu ciężko, jestem trzy razy większa niż normalnie”, mówiła w „Dzień dobry TVN”.

Na szczęście w tym niełatwym czasie może liczyć na wsparcie męża. Radosław w rozmowie z „Fleszem” przyznał, że stara się zaspokajać wszystkie kulinarne, głównie słodkie, zachcianki żony, regularnie masuje jej opuchnięte stopy i stale utwierdza ją w przekonaniu, że ciążowe krągłości dodają jej mnóstwa uroku.

Dodaje, że mimo fizycznych niedogodności żona pozostaje aktywna.

– Jestem szczerze zachwycony jej pogodą ducha i energią. Dopiero wróciliśmy do domu, a Małgosia od razu zabrała się do wykańczania pokoiku dla naszego synka. Jest mózgiem całej operacji, świetnie się na tym zna, robi to po raz kolejny i jest w tym fantastyczna – opowiada.