Małgorzata Rozenek uwielbia dzielić się z widzami swoją codziennością. Tak też było tym razem. Postanowiła pokazać, jak wygląda jej poranek. Widzowie nie mogą wyjść z podziwu. Zdania na ten temat jednak są podzielone. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Małgorzata Rozenek zadziwiła internautów

Jeszcze jakiś czas temu wszyscy mówili o tym, że Małgorzata Rozenek znika z wizji i nie zobaczymy już jej na szklanym ekranie w śniadaniowym programie "Dzień dobry TVN". Jak się jednak okazuje, gwiazda długo nie narzekała na nudę. Jakiś czas temu podzieliła się szczęśliwymi wieściami. Wówczas wyszło na jaw, że ta szykuje się do nowego programu. Nie da się ukryć, że od tamtego momentu Małgorzata Rozenek trenuje w pocie czoła. Teraz z kolei zdradziła, jak dokładnie wygląda jej rutyna.

Małgorzata Rozenek-Majdan zrobiła to, publikując na swoim Instagramie nowego posta. Na nagraniu widać, jak gwiazda wykorzystuje każdy moment na intensywne ćwiczenia. Ta pokusiła się także o to, by dokładnie przedstawić swój plan dnia:

Tak zaczęłam dzisiaj dzień. Mała rozgrzewka na schodach. Pieski. Trening biegowy. Jedzenie (zapomniałam nagrać) wiem, że zawsze o to pytacie, następnym razem pokażę. Basen: 3,8 km zrobione. Jedzenie. Teraz jestem gotowa na następne wyzwania napisała.

Taka intensywność ćwiczeń wywołała spore kontrowersje pośród internautów. Posypały się więc krytyczne komentarze i pytania bez odpowiedzi:

A kiedy pracach, a kiedy zakupy, dzieci... to na pokaz i nie dla kobiet pracujących

A kiedy do pracy?

Kiedy praca, zakupy, dzieci? Aż trójka? To nie tryb dla kobiet pracujących

Jak się ma kasę i czas to cuda można robić

Wy też zadajecie sobie pytanie, jak gwiazda znajduje na to wszystko czas?