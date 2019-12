Małgorzata Rozenek pokazała duży brzuszek! Pod t-shirtem widać wszystko!

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała nowe świąteczne zdjęcie - widać na nim, jak jej mąż Radosław Majdan trzyma ją za brzuszek! Pod białym oversizowym t-shirtem Rozenek-Majdan już nic nie da się ukryć. Brzuszek jest na tyle duży, że każdy - już na pierwszy rzut oka - dopatrzy się ciążowych krągłości.

Zobacz także: Ania Lewandowska i Małgorzata Rozenek zdecydują się na urlop macierzyński? Odpowiedź w nowym "Fleszu"!

To jedno z najpiękniejszych wspólnych zdjęć Radka i Małgosi. Radek po raz pierwszy zostanie ojcem - na zdjęciu widzimy, jak z czułością obejmuje Małgosię i trzyma ją za ciążowy brzuszek.

W oczekiwaniu na pierwsze kopnięcie 😉⚽️ #wdzięczność #miłość #szczęście To były piękne święta - podpisała to zdjęcie Rozenek-Majdan.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek w 4. miesiącu ciąży. Pokazała nowe zdjęcia - pod bluzą widać już wyraźnie brzuszek!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan - walka o dziecko

Przypomnimy, Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan spodziewają się ich pierwszego wspólnego dziecka. Para nie ukrywa, że zajście w ciążę wiązało się z wieloma trudnościami w ich życiu. O tym, że Małgosia i Radek starają się o dziecko, mówiło się od dawna. Para korzystała z metody in vitro. Mimo kilku nieudanych prób i dwóch poronień, o których gospodyni "Projekt Lady" powiedziała w wywiadzie, nie poddawali się. I tak oto, po kilkunastu miesiącach stał się prawdziwy cud - prezenterka i sportowiec zostaną rodzicami! Dla Małgosi będzie to trzecie dziecko, ale dla Radosława pierwsze. Dlatego też to jego przyjaciele jako pierwsi pogratulowali mu oficjalnie - a stało się to podczas koncertu zespołu IRA w warszawskiej Stodole.

Party.pl jako pierwsze podało, że Rozenek-Majdan spodziewa się trzeciego dziecka i że będzie to chłopiec.

Zobacz także: Tylko w Party! Pierwsze zdjęcia ciężarnej Małgorzaty Rozenek z brzuszkiem! Zobaczcie, jak wygląda gwiazda!

Instagram/Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan ma już dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. Są to synowie jej i jej byłego męża Jacka Rozenka.