Zaskakujący komentarz pod rodzinnym zdjęciem Małgorzaty Rozenek i mocna riposta gwiazdy! Poszło o dzieci

Małgorzata Rozenek niejednokrotnie wzbudzała kontrowersje swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Internauci zarzucali gwieździe, że eksponuje za dużo ciała. Nie obyło się też bez krytycznych uwag dotyczących sposobu, w jaki para nosi Henia. Teraz prowadząca "Projekt Lady" zdecydowała się opublikować kolejne rodzinne zdjęcie. I choć wygląda zupełnie zwyczajnie, internauci i tak znaleźli sposób, aby skrytykować Rozenek. Powód szokuje!

Internautka krytykuje rodzinne zdjęcie Małgorzaty Rozenek! Jest odpowiedź

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcie ze swoimi synami i widać, że wszyscy doskonale się bawią w słonecznym Meksyku. Okazuje się, że jedna z obserwatorek gwiazdy pozwoliła sobie na dosyć zaskakujący komentarz i napisała:

Nie chciałabym mieć tyle dzieci - napisała jedna z Internautek.

Małgorzata Rozenek z charakterystycznym dla siebie spokojem, odpowiedziała dosadnie:

o może lepiej, że ich nie masz 🤷‍♀️😁

Okazuje się, że komentarz Internautki oburzył nie tylko gwiazdę, ale też jej fanów, którzy piszą wprost, że ingerowanie w tak osobiste sprawy jest nie na miejscu. Co więcej, niektórzy dodają, że decyzja o dziecku to indywidualna sprawa i tego typu ocena, na jaką pokusiła się Internautka w dodatku pod cudzym zdjęciem to brak taktu:

Serio.. Pod czyimś postem z dzieciaczkami pisać takie opinie?.. Jak nie chcesz mieć dzieci, to Twoja sprawa, po co ogłaszasz całemu światu i to nie pod swoim zdjęciem Ja tez nie chce,ale nie rozumiem sensu żeby pod czyimś zdjęciem takie komentarze pisać😂Mi jakoś nie przeszkadza,że ktoś ma dzieci,to sprawa indywidualna każdego

Faktycznie Internautka przesadziła ze swoim komentarzem?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek przesadziła z Photoshopem? Fani: "Gdzie pani Małgosia?"

Instagram

Instagram