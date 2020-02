Małgorzata Rozenek po porodzie wyjedzie z Polski! Gwiazda TVN zdradziła, dlaczego podjęła taką decyzję

Małgorzata Rozenek po narodzinach dziecka wyjedzie z Polski! Gwiazda TVN w rozmowie z mediami zdradziła, dlaczego zdecydowała się na taki krok i kiedy wróci do domu. Małgorzata Rozenek już za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie mamą. Jak już wiemy, prowadząca "Projekt Lady" urodzin syna! Będzie to pierwsze dziecko gwiazdy TVN i Radosława Majdana.

Małgosia rozpoczęła już przygotowania do narodzin maleństwa, jedna pomimo zaawansowanej ciąży nie zwalnia tempa i ostatnio pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Gwiazda błyszczała na imprezie, a w rozmowie z mediami zdradziła, że planuje na jakiś czas wyprowadzić się z Polski! Dlaczego?

Małgorzata Rozenek wkrótce po raz kolejny zostanie mamą. Wiadomo już, że gwiazda TVN urodzin syna! Teraz okazuje się, że gdy maleństwo pojawi się na świecie, Małgosia z całą rodziną wyjedzie z Polski. Skąd taka decyzja i kiedy wrócą do domu?

Na jak długo gwiazda TVN chce wyjechać z Polski?

(...) Chcę żebyśmy my, nasze dzieci, nasze psy byli razem i tak odnaleźli się w tym czasie, poznali się z małym i wtedy wrócę jesienią do Polski i do pracy - zdradza Małgosia.