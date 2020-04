Małgorzata Rozenek obawia się porodu podczas pandemii: "Czuję strach..."

Małgorzata Rozenek jest w trzeciej ciąży. Jej dziecko pojawi się na świecie już w czerwcu. Niestety sytuacja spowodowana koronawirusem dokłada przyszłym mamom stresu. Gwiazda TVN również denerwuje się tym, jak będzie przebiegał jej poród.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już niedługo powitają na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Radość przeplata się niestety ze zmartwieniami, związanymi z rzeczywistością w jakiej dziś żyjemy. Koronawirus sprawił, że musimy się izolować, a porody w czasach pandemii niestety dokładają stresu przyszłym rodzicom.

Wielkimi krokami zbliżamy się do wielkiego finału 🤰🤱i choć to już mój trzeci finał, ❤️❤️❤️to nadal czuję strach i podekscytowanie. Nie ukrywam też, że boję się porodu w tej nowej rzeczywistości. Czy są tu Mamy, który rodziły w koronaerze? 🤗Powiedzcie proszę jak to teraz wygląda? Może niepotrzebnie panikuję? ☺️ Moc pozytywnej energii Wam wysyłam ✌️ - napisała na Instagramie