Małgorzata Rozenek ocenia polskie WAGs! Przy okazji promocji nowego programu gwiazdy "Projekt Lady" postanowiliśmy zapytać Małgorzatę Rozenek o Euro 2016 i jej stosunek do polskich WAGs. (Luksus, sława, pieniądze. Jak żyją dziewczyny najlepszych polskich piłkarzy. Czego im zazdrościmy?). Rozenek sama jest dziewczyną piłkarza, a w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak postrzega najpiękniejsze polskie żony i partnerki sportowców. Często niestety mają one negatywny wizerunek ze względu na to, że są zamożne. Małgorzata Rozenek uważa jednak, że cudownie, że są takie kobiety w polskim show-biznesie i nie powinniśmy patrzeć na nie przez pryzmat zawiści:

Jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju kobiet i cieszę się, jak nagle pojawiają się wspaniałe pisarki, aktorki. Każda kobieta, która coś wnosi to jest super, że wnosi. To są piękne, fajne dziewczyny, które żyją wspaniałe życie i stać je na rzeczy, na które nas nie stać i nie możemy patrzeć przez pryzmat zawiści. Cudownie, że są takie kobiety, które mogą realizować swoje modowe marzenia, które ja bym bardzo chętnie też zrealizowała.

Co jeszcze powiedziała? Posłuchajcie!

Małgorzata Rozenek oceniła polskie WAGs

Gwiazda pozytywnie postrzega polskie WAGs