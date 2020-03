Koronawirus w Polsce. Dramatyczny wpis lekarki ze Śląska! "Chorych w Polsce jest więcej, po prostu ich nie diagnozujemy"

Czy w Polsce brakuje testów na koronawirusa?! Jaka naprawdę jest liczba zarażonych w naszym kraju? Te pytania od kilku dni zadają sobie chyba wszyscy. Teraz niepokojące informacje dotyczące koronawirusa w Polsce skomentowała lekarka ze szpitala w Rybniku. Kobieta opublikowała na Facebooku przerażający wpis, w którym zdradziła, jak tak naprawdę ma wyglądać sytuacja w placówkach medycznych. Lekarka ze Śląska twierdzi, że zarażonych koronawirusem jest znacznie więcej niż podają służby! Co więcej, kobieta jest pewna, że jeżeli nie będziemy stosować się do zaleceń władz (unikanie skupisk ludzi, pozostanie w domach) to sytuacja w Polsce będzie o wiele gorsza niż we Włoszech.

Lekarka ze Śląska apeluje do Polaków

Do 12 marca w Polsce zdiagnozowano 47 przypadków zarażenia koronawirusem. Niestety, według lekarki ze Śląska, która opublikowała w sieci naprawdę mocny wpis, chorych jest znacznie więcej. Dlaczego? Kobieta twierdzi, że w Polsce brakuje testów na koronawirusa!

(...) Gwarantuję Wam, że chorych w Polsce jest więcej, po prostu ich nie diagnozujemy. Dlaczego? Bo nie mamy testów. W moim szpitalu ustawiono namiot, ogłoszono że tam będą mogli udać się ludzie podejrzani o koronawirusa. W dniu wczorajszym nie było ANI JEDNEGO ZESTAWU do pobrania badań w kierunku wirusa. Powtarzam ANI JEDNEGO!!! W chwili obecnej, WHO zmieniła status naszego kraju na tzw.„local transmission” co to oznacza w praktyce? Nie jest dla nas argumentem to, że nie wróciłeś właśnie z Włoch, Chin itd. Nie jest dla nas argumentem to, że Twój syn/mąż/dziadek/kochanek wrócił z tych krajów. Jesteśmy uznani za kraj, w którym wirus JEST. W mojej opinii w RYBNIKU jest tym bardziej (5 potwierdzonych przypadków wśród Rybniczan). Macie objawy, możecie mieć tego wirusa. Czy go macie? Nie powiem Wam bo nie mamy testów by Was wszystkich przebadać. Nie myślcie że mamy lepszą odporność niż Niemcy, Francuzi, Włosi… Nie! Oni badają swoich obywateli. Wg dzisiejszych danych w Polsce przeprowadza się do tej pory 43 testy/milion mieszkańców. W Izraelu 401/ milion, we Włoszech obecnie jest to 826 testy/milion mieszkańców. Dziś GIS zapowiada, że zwiększy liczbę testów, którymi będziemy mogli dysponować i będziemy mogli badać więcej osób- czytamy na Facebooku.

Lekarka zwraca również uwagę na kolejny problem!

(...) Kolejnym problemem jest to, że naprawdę nie mamy wystarczającej ilości kombinezonów, masek, gogli, rękawiczek itd. Nikt nie przeprowadził nam szkolenia jak ten kombinezon zdjąć, a to jest najbardziej ryzykowne i najłatwiej się wtedy zakazić personelowi medycznemu. Każą nam badać pacjentów, a nie jesteśmy zabezpieczeni.

W dalszej części wpisu lekarka apeluje do Polaków, żeby naprawdę w najbliższym czasie unikali wyjść z domu.

We Włoszech już rozpoczyna się ocena szans, kogo podłączyć do respiratora bo ma jeszcze szanse na wyzdrowienie, a komu pozwolić umrzeć bo sprzętu nie ma. Jeśli wirus u nas się rozszaleje, taka sytuacja wystąpi o wiele szybciej niż tam. Nikt z Was nie chciałby podejmować takich decyzji, każdy z Was chciałby byśmy ratowali Waszych rodziców, dziadków, Wasze rodzeństwa.

Co możemy zrobić? Nasz rząd bardzo dobrze wie, że jeśli sytuacja się rozwinie, nie opanujemy tego wszystkiego i będzie O WIELE gorzej niż w Lombardii. Nie mamy szans by to opanować. ALE! Możemy spróbować nie dopuścić do tego, by wirus się tak rozprzestrzenił. Rząd podjął BARDZO MĄDRE decyzje. Zamknięto szkoły, uczelnie, muzea, kina, odwołano imprezy masowe. Ale to nic nie da, jeżeli sami będziemy lekkomyślnie podchodzić do tych nakazów. Często słyszę jako lekarz, że ktoś „APELUJE DO MOJEGO SUMIENIA”. Dzisiaj JA APELUJĘ DO WASZYCH SUMIEŃ: 1) Siedź na dupie w domu w te dni, nie wychodź, nie zwołuj wielkich imprez, nie chodź do klubów i dyskotek, jeśli są jeszcze otwarte. Nie wybieraj się na zakupy do galerii handlowych, NIE CHODŹ NA MSZE DO KOŚCIOŁA (tak! Mówię to ja, śpiewająca psalmy na Waszych ślubach). Chcesz mieć nowe ciuchy – zamów online, albo zaoszczędź i za miesiąc kupisz sobie więcej na nowy sezon.

W Polsce jest już potwierdzonych 47 przypadków zarażenia koronawirusem (dane na 12 marca).