Chyba nikt nie jest zdziwiony tym, że najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan zaczął interesować się... piłką nożną. 2,5 letni Henio Majdan gra wszędzie, gdzie tylko może, choć słynni rodzice nie pozwalają mu na to np. w domu. Okazuje się, że starsi synowie prowadzącej "Dzień Dobry TVN" chcą nauczyć młodszego brata kilki sztuczek, czym Małgosia jest szczerze zaskoczona:

Odkąd Henryk pojawił się na świecie, nie ma tygodnia, by Małgorzata Rozenek nie pochwaliła się jakimś nagraniem bądź zdjęciem z synkiem. Na całe szczęście, bo fani gwiazdy TVN wprost szaleją za chłopcem i z chęcią obserwują jak rośnie i się rozwija. Czujni internauci wiedzą doskonale, że Henio Majdan pokochał zabawy z piłką nożną, co najbardziej cieszy oczywiście jego tatę, Radosława. Mniej samą Małgosię:

Henryk dalej jest na swojej ścieżce rozwoju piłkarskiego. Już doszedł do etapu, mimo, że mówimy mu, żeby nie grał w piłkę w domu, to jednak o tym nie myśli. Ma bardzo silnego kopa, a jego tata się cieszy. Jego bracia uczą go główkowania, więc rzucają temu biednemu dziecku piłkę na głowę a on tak stoi i udaje, że ją odbija. Serio? Złapałam ostatnio Tadka na tym, że Tadek mówi do Henia: "Bierzesz na głowę główkę" i rzuca tą piłką w biednego Henia. Mam nadzieję, że nie pojawią się artykuły, że się znęcamy nad dziećmi - śmieje się Małgorzata w rozmowie z Party.pl.