Małgorzata Rozenek zabrała głos w sprawie zamieszania, które wywołało jej niedawne zdjęcie z Instagrama. Gwiazda TVN zamieściła na swoim profilu fotkę, na której pozuje w bieliźnie, chwaląc się efektami przygotowań do sezonu bikini. Prezenterka intensywnie trenuje i jest na diecie, a efekty... są powalające! Niestety, nie każdemu z jej fanów fotografia przypadła do gustu. Pojawiły się również głosy krytyczne, że mamie dwóch synów nie wypada publikować "takich" zdjęć.

Co na to sama zainteresowana? Posłuchajcie, jak Małgorzata Rozenek odniosła się do całej sprawy przed kamerą Party.pl.

Małgorzata Rozenek nie widzi niczego złego w odważnych fotkach na Instagramie.

Ostatnio zamieszanie wybuchło wokół tego zdjęcia. Widzicie w nim coś złego?