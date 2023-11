Co tym razem czeka na widzów programu Małgosi Rozenek?

– Sprawy finansowe, kwestie czy wynajmować czy kupować nieruchomość, w co inwestować, jaką część pieniędzy oszczędzać, na co wydawać. To są tematy, którymi zajmiemy się w nowym sezonie „W dobrym stylu” – wyznała Małgorzata Rozenek w rozmowie z Newserią Lifestyle.