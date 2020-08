Małgorzata Rozenek jest bardzo rodzinna. "Sielsko anielsko" - tak właśnie określiła dzisiejszy dzień, spędzony w towarzystwie ukochanych synów. Pokazała wzruszające rodzinne zdjęcie, wykonane przez Stanisława. Gwiazda TVN przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że zdjęcia małego Henia pojawiały się codziennie, jednak ostatnio zrobiła sobie kilkudniową przerwę, więc najwyższy czas na wielki powrót! Henio to prawdziwy słodziak! Internauci prześcigają się w opiniach, do którego z rodziców robi się bardziej podobny.

Małgorzata Rozenek na rodzinnym zdjęciu z synami

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z dumą chwalą się kolejnymi dniami spędzonymi w towarzystwie małego Henia. Chociaż chłopczyk ma dopiero nieco ponad dwa miesiące w sieci możemy znaleść całą galerię jego uroczych zdjęć.

Szczęśliwa mama właśnie pochwaliła się kolejną porcją fotografii z rodzinnego albumu, są o tyle wyjątkowe, że wykonał je jej najstarszy syn, Stanisław. Wyglądają bardzo profesjonalnie i uchwyciły wyjątkowe chwile. Internauci zwrócili nawet uwagę na podobną kolorystykę w ubiorze mamy i najmłodszego synka:

Uwielbiam jak mama i dziecko ubrani są w podobnej kolorystyce. Też się tak ubieram z moim synkiem - napisała jedna z fanek

Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać duże podobieństwo Henia do mamy, chociaż są również tacy, którzy uważają, że to cały Radosław:

- Ja to nie chce nic mówić ale mały robi się podobny do mamusi❤️

- Henryczek jaki podobny do Taty! Słodziak 😍

- Cudne i takie wzruszające zdjęcie.

- Ale wielki!

- Idealny chłopczyk 💛

A Wy jak myślicie, po kim odziedziczył urodę?

