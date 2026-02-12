Małgorzata Rozenek-Majdan została ukarana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasza Chróstnego, za niewłaściwe oznaczanie reklam na swoim profilu na Instagramie. Decyzja zapadła po przeanalizowaniu działań celebrytki w latach 2016-2024, kiedy to, według urzędu, stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Sprawa dotyczyła braku jednoznacznego, czytelnego i zrozumiałego informowania odbiorców, że publikowane przez nią posty i relacje miały charakter płatnych reklam.

Obszerne oświadczenie Małgorzaty Rozenek-Majdan

Po ogłoszeniu decyzji UOKiK Małgorzata Rozenek-Majdan została zobowiązana do opublikowania oficjalnego oświadczenia na swoim profilu w mediach społecznościowych. Gwiazda przyznała w nim, że wprowadzała odbiorców w błąd, nie informując wyraźnie o komercyjnym charakterze zamieszczanych treści. Podkreśliła również, że zaprzestała stosowania tych praktyk 15 listopada 2024 r. Oświadczenie było realizacją decyzji Prezesa UOKiK nr RBG-2/2025 z 27 lutego 2025 r.

Decyzja Prezesa UOKiK — oświadczenie. Oświadczam, że wprowadzałam moich odbiorców w błąd co do komercyjnego charakteru postów i relacji publikowanych na moim profilu na Instagramie. Nie informowałam ich w jednoznaczny, czytelny i zrozumiały sposób o tym, że zamieszczane treści były płatnymi reklamami - czytamy w pierwszym wpisie Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że w latach 2016–2024 stosowałam nieuczciwe praktyki rynkowe naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Stwierdził też, że zaprzestałam ich stosowania w dniu 15 listopada 2024 r. Oświadczenie jest wykonaniem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-2/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. wyjaśniła.

Warto przypomnieć, że niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda spotkały się w Sejmie w sprawie walki o ochronę praw zwierząt.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Małgorzata Rozenek-Majdan komentuje decyzję

Publikując oświadczenie, Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliła, że szanuje prawo i zasady transparentności obowiązujące wszystkich, także osoby publiczne. W komunikacie jasno przyznała się do błędu i zaznaczyła, że jasne reguły są kluczowe dla budowania zaufania do twórców internetowych oraz branży marketingu influencerskiego.

Opublikowałam dziś decyzję Prezesa UOKiK, ponieważ szanuję prawo i zasady transparentności, które obowiązują wszystkich — także mnie. W 2023 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie niejednoznacznego oznaczania treści reklamowych na Instagramie — wśród objętych nim twórców znalazłam się między innymi ja. Sprawa dotyczy współprac reklamowych realizowanych w latach 2016–2024, czyli również w okresie, w którym nie istniały jeszcze rekomendacje określające standard oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Takie rekomendacje zostały opublikowane przez Prezesa UOKiK w 2022 r. przekazała Rozenek-Majdan w drugim wpisie.

Od momentu ich wprowadzenia konsekwentnie dostosowywałam sposób oznaczania współprac do obowiązujących wytycznych. W trakcie postępowania współpracowałam z Urzędem, udzielałam szerokich wyjaśnień i zależało mi na wypracowaniu jasnych standardów na przyszłość — nie tylko dla siebie, ale dla całej branży. Cieszę się, że Urząd dostrzegł, że zaczęłam oznaczać reklamy w sposób zgodny z wytycznymi. Niestety, oznaczanie części wcześniejszych reklam Urząd uznał za niewystarczające, nałożył na mnie karę i zobowiązał do publikacji treści oświadczenia, którą możecie zobaczyć. dodała.

Na koniec Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała jednocześnie, że trudno jest się jej pogodzić z tą sytuacją. W rozmowie z serwisem Plejada celebrytka zdradziła, że wcześniej „odwołała się od tego postanowienia”.

Nie ukrywam, że trudno jest zaakceptować sytuację, w której działania podejmowane w czasie braku precyzyjnych regulacji są dziś oceniane według standardów, które powstały później. Jednocześnie, przyjmuję tę decyzję i związane z nią konsekwencje. Zamykam ten rozdział z poczuciem odpowiedzialności i z przekonaniem, że transparentność jest fundamentem zaufania — zarówno w relacji z instytucjami, jak i z Wami. Dziś standardy są jasne. I to jest dobre dla wszystkich zakończyła.

Nie tylko Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła się pod lupą

W marcu 2025 r. Prezes UOKiK poinformował o ukaraniu kilku znanych osób, które według urzędu nieprawidłowo oznaczały treści reklamowe w mediach społecznościowych. Oprócz Małgorzaty Rozenek-Majdan, kary dotyczyły także Dody i Filipa Chajzera. Postępowanie wobec influencerów zostało wszczęte w 2023 r., a jednym z głównych zarzutów było niejednoznaczne i niezgodne z wytycznymi oznaczanie reklam.

Zobacz także: Karol Strasburger zaliczył potężną wpadkę w "Familiadzie"? Produkcja reaguje, wydała oświadczenie