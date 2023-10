Ktoś tak znany jak Małgorzata Rozenek, musi się liczyć z różnymi aspektami swojej popularności. Zarówno tymi przyjemnymi, jak i całkiem nieprzyjemnymi - jak hejt w mediach społecznościowych. Gwiazda wielokrotnie już udowodniła, że ma dystans do siebie, ale niesłusznie zaatakowana potrafi też się bronić. Memy, choć bywają złośliwe, to bez wątpienia ta przyjemniejsza i śmieszniejsza cena sławy. Jaki mem z jej wizerunkiem szczególnie przypadł do gustu Małgorzacie Rozenek-Majdan?

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę Edyty Górniak!

Jak jest ulubiony mem Małgorzaty Rozenek-Majdan z nią samą?

O ulubiony mem zapytaliśmy podczas ostatniego wywiadu z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Jak się okazuje, gwiazda TVN ma zdecydowanego faworyta! Mem przypomina jak wyglądała "dawna Gosia Rozenek"...

Zdjęcie jeszcze sprzed mojej pracy w telewizji, siedzę w 9. miesiącu ciąży na kanapie "Dzień dobry TVN" wyglądając... właśnie tak jak dawna Gosia Rozenek wygląda w poniedziałek

Instagram

Gwiazda kolejny raz pokazała, że ma do siebie dystans. Nie każdy lubi swoje zdjęcia z przeszłości, szczególnie te mniej korzystne. Ale mem, trzeba przyznać celny!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie spod prysznica! W komentarzach burza

Reklama

Co jeszcze nam powiedziała Małgorzata? Zobaczcie całą rozmowę z reporterką Party.pl