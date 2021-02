Małgorzata Rozenek - Majdan pochwaliła się na swoim Instagramie nowymi zdjęciami, na których dokładnie możemy zobaczyć jej niezwykłą metamorfozę. To, jak wielkiej zmiany udało jej się dokonać w zaledwie pół roku jest naprawdę imponujące! Fani w komentarzach pod postem gwiazdy nie przestają zamieszczać komplementów. Zobaczcie, o co chodzi.

Małgorzata Rozenek - Majdan pochwaliła się swoją metamorfozą

Małgorzata Rozenek - Majdan już od przeszło siedmiu miesięcy jest szczęśliwą mamą małego Henia. Trzecie dziecko gwiazdy przyszło na świat dokładnie 10 czerwca 2020 roku i tym samym spełniło się jej największe marzenie. Żona Radosława Majdana przeszła naprawdę długą drogę i powoli traciła nadzieje, że uda jej się jeszcze zostać mamą. Na szczęście dziś te trudne chwile są już tylko wspomnieniem i piękna prowadząca "Projekt Lady" oraz jej mąż są dumnymi rodzicami.

Jednak w trzeciej ciąży Małgorzata Rozenek - Majdan przytyła prawie... 30 kilogramów! Kilka tygodni po urodzeniu synka postanowiła jednak od razu wziąć się do pracy, aby szybko wrócić do formy. Dieta, treningi i zdrowy tryb życia przyniosły fantastyczne rezultaty! Co więcej, już od 1 lutego będziemy mogli zobaczyć tą niezwykłą metamorfozę gwiazdy krok po kroku w programie "Rozenek cudnie chudnie". Tuż przed emisją pierwszego odcinka swojego nowego programu, gwiazda postanowiła zamieścić post, w którym dokładnie widzimy, jak pięknie schudła żona Radosława Majdana i to w zaledwie pół roku.

Ta z lewej to ja w lipcu 2020😁 ta z prawej to ja pare dni temu 😁 obie kocham 😁❤️ bo kocham siebie czy z kg czy szczupłą. Urodziłam 3 dzieci i każda ciąża zmieniała moje ciało, ale co najważniejsze zmieniała moje życie na lepsze 😁 rozczulam się jak patrzę na swoje zdjęcia z ciąży i chwile po. Taka kochana mamuśka ze mnie była i chociaż ciągle nie mam sportowej sylwetki, powoli wracam do formy. Powoli i z głową💪 nie chce razem z kg tracić włosów 💁‍♀️😂 na razie to się udaje 😁 to nie był łatwy proces, ale wiele się nauczyłam. Małe różnice robią wielki efekt. Oglądajcie dzis na @tvnstyle_official o godz 20.10 premierę mojego programu Rozenek cudnie chudnie i przejdźcie ze mną i moimi ekspertami swoją metamorfozę 💪😁 zapraszam 🤗 - napisała Małgorzata Rozenek - Majdan.

Chociaż Małgorzata Rozenek - Majdan dostrzega jeszcze pewne mankamenty w swojej figurze, to jednak jej fani są zgodni - gwiazda już teraz wygląda naprawdę rewelacyjnie!

- Przepiękna zmiana 👏👏❤️❤️ - Jest super. Tylko Ty wiesz ile to wymaga ciężkiej pracy 🔥🔥🔥 - Szacun! - 🔥🔥🔥🔥ogień - piszą fani.

Zobaczcie zatem te fotografie i oceńcie sami! My jesteśmy zachwyceni, bo zmiana jest widoczna gołym okiem. Brawa za ciężką pracę i determinację!

Już od 1 lutego na antenie TVN Style będzie można śledzić program "Rozenek cudnie chudnie", gdzie dokładnie będzie można zobaczyć, jak krok po kroku gwiazda pracowała nad powrotem do formy sprzed ciąży.