Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze porozmawiała z byłym mężem na wizji! "Nie życzę ci, żebyś coś takiego czuła"

Od kilku dni wiadomo o chorobie Jacka Rozenka , który w połowie maja trafił do szpitala. Popularny aktor serial przeszedł udar. Jak donosi se.pl, ma sparaliżowaną prawą część ciała i nie może samodzielnie się poruszać. Tabloid opublikował zdjęcia gwiazdy „Barw szczęścia” na wózku inwalidzkim. Stan aktora jest poważny, ale może liczyć na wsparcie rodziny, w tym byłej żony, Małgorzaty Rozenek-Majdan . Czy rehabilitacja i logopedzi pomogą mu odzyskać sprawność? Jaki jest stan zdrowia Jacka Rozenka? Jacek Rozenek po udarze szybko trafił do szpitala, ale mimo to jego stan jest poważny. Stracił mowę i obecnie może poruszać się tylko na wózku inwalidzkim: Jacek miał udar mózgu. Całkowicie stracił mowę - zdradził „Super Expressowi” znajomy aktora. Sztab rehabilitantów i logopedów pracuje nad tym, aby aktor mógł wrócić do zdrowia. Ćwiczenia odbywają się codziennie. Jacek Rozenek ma ogromne wsparcie w rodzinie. Pomaga mu m.in. syn, Adrian z pierwszego małżeństwa oraz była żona, Małgorzata Rozenek. Problemy ze zdrowiem u 50-letniego aktora zaczęły się na początku roku. To wtedy zrobiło się głośno o jego zasłabnięciu w Teatrze Kamienica. Wszystko wskazuje na to, że te wydarzenia były początkiem problemów ze zdrowiem. Na razie rodzina nie komentuje stanu zdrowia Jacka Rozenka. Zobacz także : Stan zdrowia Jacka Rozenka jest bardzo poważny! Aktor przeszedł udar Małgorzata Rozenek-Majdan wspiera byłego męża Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez...