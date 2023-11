Małgorzata Rozenek-Majdan zaliczyła wpadkę? Tak przynajmniej twierdzi część internautów, której nie spodobał się jej najnowszy wpis na Instagramie. Celebrytka poświęciła go pożarowi katedry Notre Dame. Jednak internautów oburzyło coś zupełnie innego. Co takiego? Zobaczcie poniżej!

Małgorzata Rozenek o pożarze katedry Notre Dame

Francja zajmuje w sercu Małgorzaty Rozenek-Majdan bardzo ważne miejsce. Mieszka tam między innymi jej brat, Michał Kostrzewski. Dlatego gdy okazało się, że w katedrze Notre Dame wybuchł pożar, celebrytka postanowiła napisać o tym kilka słów na swoim Instagramie.

Od wczoraj świat wstrzymał oddech. Pożar katedry Notre Dame w Paryżu przypomniał nam, jak ważne jest dziedzictwo kulturalne świata. Bardzo żałuję, że nie zdążyłam pokazać synom jej piękna - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Internauci nie mieli zastrzeżeń co do wpisu, ale do zdjęcia, którym go okrasiła. Małgorzata Rozenek-Majdan dodała fotografię, na której oznaczyła marki, z których ubrania miała na sobie. To nie spodobało się internautom.

- Jeśli pieniądze za reklamowanie tych ubrań i sklepów pójdą na odbudowę Notre Dame, to zdjęcie nad opisem jest nawet uzasadnione. Niestety jednak obawiam się, że nie. Stąd całość budzi niesmak bez względu na to jakich argumentów na swoją obronę użyje autorka - Pani Małgosiu czy naprawdę pożar zasługuje na okraszanie tagami marek mniej lub bardziej zacnych? Spodziewałam się czegoś wyższego. Ten lot jest bardzo niski :( To po prostu nie wypada.. Rozumiem, można mieć zobowiązania biznesowe ale wszystko ma swoje granice..Kiedy skończyła się klasa a pierwsze skrzypce przejęła kasa ??:( - Pani Małgorzato, komentarz jak najbardziej trafny... natomiast wyrażając żal i solidaryzując się Francuzami stosownym wydaje się umieścić zdjęcie Katedry, a nie swój modny outfit???? - twierdzą internauci.

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła odpowiedzieć na zarzuty niektórych fanów.

Błędem jest założenie, że jest to reklamowanie czegokolwiek. Opisanie zdjęcia nie jest reklamą. Nie zawsze. Każde moje zdjęcie jest opisane, bo bardzo często padają pytania o to, skąd są rzeczy widoczne na nim, a niesmak budzi u mnie coś zupełnie innego - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Przekonuje was jej tłumaczenie?

Lubicie styl Małgorzaty Rozenek?