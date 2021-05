Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się radosną nowiną! Posypały się gratulacje

Małgorzata Rozenek-Majdan nawet na chwilę nie zwalnia tempa, a my znów dowiadujemy się o kolejnym sukcesie w jej życiu. Co się wydarzyło?

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się na swoim Instagramie wspaniałymi wieściami! Jak się okazało, dzisiejszy dzień ma dla gwiazdy szczególne znaczenie. Razem z rodziną, ma ogromne powody do świętowania, bo jest to sukces nie tylko samej Małgorzaty Rozenek-Majdan, ale także jej męża oraz synów. O co chodzi? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan na gorącym zdjęciu z wakacji, ale fani patrzą tylko na jej blizny na nogach. Co się stało?

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się kolejnym sukcesem

Małgorzata Rozenek-Majdan aktualnie przebywa razem z rodziną w słonecznym Meksyku, jednak dzisiejszego dnia nie zapomniała o tym, co dzieje się w Polsce. Mowa o premierze filmu "Krudowie 2", która jest dla gwiazdy szczególnie ważna. Piękna żona Radosława Majdana już jakiś czas temu zdradziła, że cała jej rodzina zadebiutowała właśnie w tym filmie w rolach dubbingowych. Z okazji premiery produkcji, gwiazda zamieściła wpis, w którym pochwaliła się tym sukcesem i przy okazji zachęciła wszystkich do obejrzenia filmu.

- Od dziś w kinach KRUDOWIE 2 😁 wspaniała rozrywka dla całej rodziny 😁 która uczy nas, że „żeby przetrwać, trzeba trzymać się razem” 😁✌️dla nas to szczególny film, bo zadebiutowaliśmy w nim całą rodziną w rolach dubbingowych. Chłopcy, szczególnie Tadeusz, poradzili sobie koncertowo 😁🥰 Zapraszamy do kin🤗😘 - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. Wielu z nich zadeklarowało, że chętnie pójdzie zobaczyć film, w którym będą mogli usłyszeć głosy tej wspaniałej rodziny.

- Super, gratuluję sukcesu. Samej mi się marzy dubbing 😂 - To w trzeciej części zadebiutuje Hanryczek! - Gratulujemy, nowe doświadczenia 👏 - Super gratulacje 👏👏❤️❤️ - W niedzielę zabieram dzieci na seans 😊Będę się wsłuchiwać 😉 - piszą fani.

Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny udowodniła, że nie boi się wyzwań i uwielbia realizować się w nowych projektach. W ubiegłym roku zaliczyła swój aktorski debiut - zagrała jedną z głównych ról w filmie Patryka Vegi, a co więcej, to nie jest jeszcze jej ostatnie słowo w temacie aktorstwa. Niedawno ruszyła również z własną marką ubrań, a teraz zajęła się też dubbingiem. Wybierzecie się na film "Krudowie 2", aby usłyszeć głosy Małgorzaty Rozenek-Majdan, jej męża oraz synów?

Ostatnie kilkanaście miesięcy w życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan, to nieustające pasmo sukcesów. Gwiazda chętnie dzieli się nimi ze swoimi fanami i tym samym udowadnia, że każdy z nas może osiągnąć co tylko chce - potrzeba do tego jednak ciężkiej pracy i determinacji. Jej wpisy na Instagramie, często motywują ludzi do działania!