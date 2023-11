Małgorzata Roznek-Majdan razem z mężem pojawiła się na balu charytatywnym Fundacji TVN. Wśród tłumów gwiazd to celebrytka wyróżniała się swoją stylizacją. Tym razem zdecydowała się na czarną suknię. Wydaje się, że klasyka jest zawsze w modzie, ale w takim wydaniu gwiazdy jeszcze nie widzieliśmy. Małgorzata Rozenek zaskoczyła nie tylko suknią, ale też doborem dodatków! Jej klejnoty miały kosztować prawie pół miliona złotych! Tę kreację trzeba zobaczyć...

Małgorzata Rozenek-Majdan na Balu Fundacji TVN!

Żona Radosława Majdana do tego wielkiego balu przygotowywała się z dużym wyprzedzeniem, a efekty swojej pracy relacjonowała dla fanów na Instagramie. Nad makijażem, fryzurą i stylizacją gwiazdy pracował niemały sztab ludzi. Wszystko po to, aby Małgorzata Rozenek-Majdan wyglądała perfekcyjnie. I tak też było!

Klasyka w wydaniu Małgorzaty Rozenek

Trzeba przyznać, że jej stylizacja zasługuje na uwagę i niewątpliwie nawiązuje do ponadczasowej klasyki i stylu Audrey Hepburn. Z tym, że gwiazda małą czarną ikony stylu zastąpiła efektowną, błyszczącą i ozdobną suknią. Rękawiczki i fryzura z diademem wysadzanym prawdziwymi diamentami to również mocna inspiracja stylem ikony kina. Tej stylizacji z całą pewnością do skromnych zaliczyć nie możemy! Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę biżuterię.

Jak donosił serwis plotek.pl biżuteria, którą miała na sobie Małgorzata Rozenek-Majdan podczas Balu Fundacji TVN może kosztować nawet pół miliona złotych! Ta kwota robi wrażenie!

East News/ONS

Na ubiegłorocznym Balu TVN zabrakło Małgorzaty Rozenek-Majdan, która po kłótni z Kingą Rusin zdecydowała się nie przyjąć zaproszenia. Za to w tym roku nie mogło jej zabraknąć, a stylizacja gwiazdy z pewnością będzie zapamiętana na długo!

Jak Wam się podoba?

East News/ONS

Małgorzata Rozenek-Majdan na bal wybrała się w towarzystwie męża

East News