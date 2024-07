Małgorzata Rozenek-Majdan i Radek Majdan chcą zabrać dzieci tam, gdzie sami przeżyli wspaniałą przygodę. Kierunek? Azja! Wyjeżdżają w lutym, w czasie ferii zimowych. Dziesięcioletni Stanisław i siedmioletni Tadeusz nie mogą się już doczekać.

Jak czytamy w najnowszym numerze magazynu „Flesz" to właśnie oni namówili mamę i ojczyma na tę egzotyczną wyprawę. Nabrali ochoty po tym jak Małgorzata i Radek wzięli udział w programie „Azja Express". Chłopcy oglądali każdy odcinek!

Ciągle zadawali nam pytania, jak tam było naprawdę i kiedy ich tam zabierzemy? Podejrzewam, że chcieliby przeżyć taką przygodę, jak my - mówi w rozmowie z „Fleszem" Małgorzata.

Czy ich rodzinny wyjazd ma mieć survivalowy charakter, jak w programie telewizyjnym?

To byłoby trudne z siedmiolatkiem i dziesięciolatkiem, planujemy wspólne wakacje, a nie szkołę przetrwania - śmieje się Małgorzata.

Swoją podróż od Azji zaczną od wypoczynku w Tajlandii. Niewykluczone jednak, że stamtąd wybiorą się do sąsiedniego Laosu. To było marzeniem Małgorzaty i Radka, kiedy brali udział w programie. Niestety, odpadli z „Azja Express" tuż przed wyjazdem uczestników z Wietnamu do Laosu. Teraz jest szansa, aby to nadrobić. Więcej o ich podróży czytaj w najnowszym numerze „Flesza".

Udział w programie była dla nich przygodą! Dzięki niemu Małgorzata i Radosław zyskali też sympatię widzów. Radosław jest wspaniałym ojczymem! Synowie Małgorzaty za nim przepadają.

