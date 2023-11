Reklama

To może być hit! Jak donosi nowe "Party", Małgorzata Rozenek-Majdan otrzymała propozycję zagrania głównej roli w nowym filmie sensacyjnym. Podobno to nie pierwsza rola, jaką zaproponowano Małgorzacie. Gwiazda już wcześniej otrzymywała propozycje zagrania epizodów. Tym razem jednak oferta padła od filmowców, którzy są odpowiedzialni za takie hity kinowe, jak "Listy do M." czy "Chemia".

Producenci dostrzegli Małgosię na planie jednej z reklam. Spodobały im się jej luz, naturalność i spontaniczność. Zaproponowali jej rolę kobiety, która pod wpływem miłości do mężczyzny całkowicie zmienia swoje życie – zdradza "Party" informator.

Podobno Małgorzacie ta propozycja bardzo przypadła do gustu i uznała ją za kolejne ciekawe wyzwanie. A jak wiadomo, tych Rozenek-Majdan się nie boi! Zdjęcia do filmu mają ruszyć późną jesienią, więc gwiazda ma jeszcze trochę czasu, by się do nich przygotować. Jak wypadnie na dużym ekranie? Zapewne perfekcyjnie :)

Małgorzata Rozenek-Majdan zadebiutuje w roli aktorki?