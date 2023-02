Małgorzata Rozenek ma problem w walentynki: "Nasze plany się zmieniły". Co się stało?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zaczynają świętowanie 50. urodzin byłego sportowca. Będą świętować z pompą. Właśnie poinformowali, że z tej okazji wybierają się do Miami. Gwiazda TVN pokazała zdjęcie z mężem, a fani zwrócili uwagę na jeden szczegół... Higiena się kłania - napisał oburzony internauta. Co miał na myśli? Fan wypomniał to Małgorzacie Rozenek. Wszystko przez jeden szczegół Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan za chwilę rozpoczną okres świętowania rodzinnych urodzin. 10 maja Radosław Majdan będzie obchodził swoje 50. urodziny w Miami, a w kolejnych tygodniach swoje święta będą obchodzili Małgorzata Rozenek oraz jej wszyscy synowie. Lato u Majdanów, jak co roku zostanie przywitane hucznie. Urodziny Radka, zakochani będą świętować w Miami. Małgorzata Rozenek właśnie pokazała urocze zdjęcie z mężem: Miami #nadchodzimy 🏎 @lewishamilton nie możemy się doczekać 😜😁 🏎 #hubby #birthday #boy Małgorzata Rozenek opublikowała na pozór niewinne zdjęcie z mężem, jednak jeden szczegół nie dał spokoju internaucie i zwrócił uwagę gwieździe TVN. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Zobacz także: Radosław Majdan odebrał Małgorzatę Rozenek z siłowni. Taki mąż to skarb! [Zdjęcia paparazzi] Małgorzata Rozenek siedziała na siedzisku z bosymi nogami. Widok siedzącej bez skarpet Małgorzaty Rozenek w miejscu publicznym oburzył internautę: Przepraszam,...