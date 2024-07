Wiosna dla Małgorzaty Rozenek zaczęła się bardzo pracowicie. Cały czas trwają bowiem zdjęcia do trzeciego sezonu "Perfekcyjnej Pani Domu", a oprócz tego jest jurorką w nowym show "Bitwa o dom". Przez to często musi dzielić swój dzień pomiędzy dwoma planami zdjęciowymi. Ponadto gwiazda od czasu do czasu występuje w roli konferansjera. Zobacz: Małgorzata Rozenek na planie "Bitwy o dom"

Ostatnio tabloidy zaczęły rozpisywać się na temat luksusowego życia Rozenek. Jakiś czas temu Małgorzata na imprezie w jednym z gdyńskich centrów handlowych, która prowadziła, pojawiła się w asyście ochroniarzy. Oprócz tego telewizyjna gwiazda na plany zdjęciowe swoich programów lata samolotem.

Jak dowiedział się magazyn "Flesz" wszystkie informacje na temat luksusów jakimi otacza się Rozenek są zmyślone.

- To największa bzdura jaką czytałam. Małgosia po prostu nie znała tego centrum handlowego i poprosiła ochroniarzy o wskazanie jej drogi - powiedziała magazynowi przyjaciółka gwiazdy.

Trochę prawdy jest natomiast w historii z samolotami:

- Tak jest po prostu szybciej. Ma dzięki temu więcej czasu dla dzieci. A jest ostatnio tak zapracowana, że ważna jest dla niej każda godzina - dodała znajoma Rozenek.

Rozenek przechodzi aktualnie w swoim życiu jeden z najtrudniejszych momentów. Już za trzy tygodnie czeka ją pierwsza sprawa odnośnie rozwodu. Gwiazda negocjując swój kontrakt dotyczący "Bitwy o dom", chcąc być jak najlepszą matką, uwzględniła w nim swoich najbliższych. Jak widać producenci przystali na warunki i umożliwili Perfekcyjnej Pani Domu sprawny transport. W końcu dobro dzieci jest najważniejsze.

