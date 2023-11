1 z 4

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spodziewają się dziecka. Para nigdy nie ukrywała, że marzy o kolejnym członku rodziny. Jednak dotąd ich napięty kalendarz nie pozwalał na to, aby skupić się na staraniach o dziecko. Najnowsze zdjęcia mogą wskazywać na to, że Małgorzata i Radosław przystąpili do działania. Tak przynajmniej twierdzą internauci. Według nich Małgorzata Rozenek-Majdan z pewnością jest w ciąży. Skąd takie przeświadczenie? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

