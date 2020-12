Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chętnie dzielą się z fanami kulisami swojego życia rodzinnego, a ich media społecznościowe pełne są pięknych kadrów z trójką uśmiechniętych chłopców. Obydwoje doskonale odnajdują się w roli rodziców, a kiedy na świecie pojawił się Henio, śmiało można uznać, że cała rodzina oszalała na jego punkcie.

Synek gwiazdorskiego małżeństwa jest przeuroczy, a bliscy poświęcają mu każdą chwilę i otaczają wyjątkową troską. Co więcej Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali przyłapani przez paparazzi jak wchodzą z maluszkiem do przychodni. Okazuje się, że już zaszczepili chłopca.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już zaszczepili Henia

Mimo świątecznej gorączki Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pamiętają o tym, co ważne. Małżeństwo na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia wraz ze swoim synkiem odwiedzili przychodnię dla dzieci, w której, jak się okazuje, Henio przyjął swoją kolejną szczepionkę. Infekcje wywołane przez rotawirusy potrafią przynieść maluchom wiele cierpienia, na szczęście chłopczyk i jego rodzice nie muszą się już o to martwić.

Jak donosi portal Se.pl, słynni rodzice dołożyli wszelkich starań, by Henio się nie bał. Cała trójka udała się do przygodni z szerokimi uśmiechami - jak widać, na szczęście nie mają żadnych powodów do zmartwień.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan co chwila raczą nas nowymi zdjęciami Henia. Chłopczyk jest przesłodki, a dumni rodzice bardzo dbają o jego zdrowie.

Tuż przed świętami rodzice wybrali się z nim na szczepienie. Patrząc na jego uśmiech w kolejnych dniach można śmiało domyślić się, że obyło się bez krzyku! Chłopczyk musiał być naprawdę grzeczny, skoro pod choinką czekało na niego tyle prezentów.