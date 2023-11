1 z 8

Małgorzata Rozenek spełniła marzenie swojej fanki i została... świadkową na jej ślubie! W piątek, 30 listopada, w Pałacu Ślubów na warszawskim Starym Mieście bohaterka programu "Poczuj się jak Małgosia Rozenek" Magda i jej narzeczony Nikodem powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ich świadkami byli Małgorzata Rozenek i Radek Majdan! Jak do tego doszło?

Magda była bohaterką programu "Poczuj się jak Małgosia Rozenek", w którym opowiedziała swoją historię i zdradziła, że nie jest zadowolona ze swojego wyglądu. Stwierdziła nawet, że to narzeczony jest ładniejszą połową w ich związku. Rozenek nie rozumiała, dlaczego para, która ma syna Maksymiliana i od lat jest zaręczona, nie zdecydowała się na ślub. Małgosia wzięła sprawy w swoje ręce i porozmawiała z Nikodemem. Zachęciła go do tego, żeby zarezerwował termin ślubu i zajął się organizacją wesela, a ona pomoże Magdzie wybrać idealną suknię ślubną. Co było dalej? Zobacz kolejny slajd!

Polecamy: Małgorzata Rozenek-Majdan padła ofiarą oszustów! Co dokładnie się stało?