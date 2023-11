Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław zainwestowali w kupno domu w Tajlandii! Skąd ten pomysł? Mają ogromną słabość do kraju, w którym zaczęła się ich przygoda z programem „Azja Express". No i kochają słońce oraz ciepłe morze. Rok po nagraniach do programu zabrali do Tajlandii synów Małgorzaty: Stanisław i Tadeusza, którzy również zakochali się w tym miejscu. W tym roku również pojechali tam na ferie zimowe. Przy okazji dokonali zakupu nieruchomości.

- Planują tutaj spędzić w tym roku święta Bożego Narodzenia - zdradza „Party" znajomy gwiazdy.

Dom położony jest na jednej z wysp, niedaleko plaży. Cena nieruchomości? Milion złotych! Więcej szczegółów w najnowszym numerze magazynu „Party".

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław oraz synowie Stanisław i Tadeusz wrócili właśnie z wakacji w Tajlandii.

W zeszłym roku Małgorzata i Radosław spędzili kilkanaście tygodni w podróży dookoła świata podczas nagrań do ich nowego programu „Iron Majdan".