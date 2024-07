Małgorzata Rozenek jest bez wątpienia aktualnie jedną z największych gwiazd telewizji. Oprócz tego jest przy tym bardzo atrakcyjną kobietą i nie ma w tym nic dziwnego, że wielu mężczyzn chciałoby ją zobaczyć w rozbieranej sesji. Jak się okazało Perfekcyjna Pani Domu miała już propozycję zdjęć w negliżu dla jednego z męskich pism.

- Czy miałam propozycję z magazynu dla panów? Tak! Czy się pojawię? Naprawdę nie sądzę. Życie uczy mnie, aby nie mówić „nigdy”. Więc nie mówię „nigdy”, ale nie widzę tego. Proszę sobie wyobrazić, że ja, matka dwójki dzieci, mogłabym wystąpić na okładce np. „Playboya”? - powiedziała Super Expressowi Rozenek. To zabrzmi strasznie, co teraz powiem, ale nie jest tak, że jestem od spełniania mężczyzn, wielu mężczyzn. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że ta motywacja jest słuszna. Czy ja bym chciała, mając 60 lat, oglądać swoje nagie zdjęcia w gazecie? Nie wiem. Chciałabym być szczęśliwą, spełnioną już wtedy babcią - dodała.