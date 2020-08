Małgorzata Rozenek nawet na chwilę nie zwalnia tempa i ostro ćwiczy pod okiem trenerki, aby jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży! Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiło się kilka nagrań, na których możemy zobaczyć kolejny trening żony Radosława Majdana, ale tym razem w ćwiczeniach towarzyszy jej... Henio! Małgorzata Rozenek stwierdziła, że jej synek już poczuł sportowy zew! Zobaczcie te urocze nagrania.

Zobacz także: Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

Małgorzata Rozenek ćwiczy z Heniem! "Henryś poczuł sportowy zew"!

Małgorzata Rozenek z niecierpliwością czekała na moment, kiedy będzie mogła powrócić do treningów. Gwiazda uwielbia aktywność fizyczną, jednak na czas ciąży i na kilka tygodni po urodzeniu Henia, zrezygnowała z ćwiczeń. Ale od pewnego czasu prowadząca program "Projekt Lady" nie rozstaje się z matą do ćwiczeń i pod okiem trenerki daje z siebie wszystko, aby jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży.

Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie relacjonuje niektóre treningi - gwiazda wstawia nagrania, dzięki którym możemy zobaczyć, jakie ćwiczenia wykonuje. Tak się stało również teraz, ale w dzisiejszym treningu towarzyszył mamie mały Henio!

Wtorek dla zdrowia i urody 😁💪 Henryś poczuł sportowy zew 😜 tatuś Henrysia stwierdził, że to po nim, ucieszyli się bardzo, ale to ja ćwiczyłam 💁‍♀️😂 mężczyźni 🤪 to był cudowny początek dnia 💪 #rozenekcudniechudnie - napisała Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie.

Na kilku filmikach widzimy jak Małgorzata Rozenek wykonuje ćwiczenia nawet z Heniem na rękach! Internauci są pod ogromnym wrażeniem, jak świeżo upieczona mama jest świetnie zorganizowana.

- Przyjemne z pożytecznym😘 - Ulala...no i Pani "zaorała" wszystkie argumenty o tym, że mając niemowlaka ćwiczyć się nie da i czasu brak 😂🤷‍♀️ Jak widać można wszędzie i zawsze ❤️ - Szanuję za determinację 👌👌💋 - I to jest przykład, że nie ma wymówek💛z dzieckiem też można ćwiczyć i to jak pięknie!! Made my day👌 - piszą fani.

Naprawdę wspaniale się patrzy na te nagrania! Małgorzata Rozenek udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych, a chcieć, to móc! Zobaczcie zatem filmiki, na których gwiazda ćwiczy razem ze swoim malutkim synkiem. (Aby zobaczyć kolejny film, kliknij strzałkę w prawo).

Małgorzata Rozenek intensywnie trenuje, aby wrócić do formy sprzed ciąży, ale naszym zdaniem już teraz wygląda rewelacyjnie!

Henio już towarzyszy mamie w treningach! Nic dziwnego - w końcu sportowy zapał na pewno odziedziczył po tacie!