Małgorzata Rozenek uwielbia aktywność fizyczną, a do tego przestrzega zdrowej diety. Nic więc dziwnego, że jej figura jest po prostu jak marzenie! Żona Radosława Majdana często w swoich social mediach publikuje nowe nagrania z treningów, aby dać motywację swoim obserwatorom. Jednak najnowsze wideo z siłowni zaniepokoiło niektórych fanów, którzy twierdzą, że gwiazda przesadza z ćwiczeniami i jest już zbyt szczupła! Sprawdźcie szczegóły! Małgorzata Rozenek pochwaliła się nagraniem z siłowni, a w komentarzach zawrzało! Małgorzata Rozenek w wywiadach otwarcie przyznawała, że będąc w ciąży z Heniem sporo przytyła. Dlatego gdy tylko maluch przyszedł na świat i lekarz dał żonie Radosława Majdana zielone światło do powrotu do ćwiczeń, gwiazda natychmiast zabrała się do pracy. Efekty ćwiczeń i diety Małgorzaty Rozenek są imponujące, bo gwiazda prezentuje fantastyczną formę! "Perfekcyjna pani domu" regularnie publikuje na swoim Instagramie kolejne nagrania z treningów, jednak to najnowsze zaniepokoiło fanów! Niektórzy zaczęli pisać w komentarzach, że gwiazda wygląda już na zbyt szczupłą. - Zjedz coś, bo to już nie za ładnie wygląda, kości widać 😂😮😮 - Zgadzam się. Żeby zbudować mięśnie trzeba jeść powyżej swojego dziennego zapotrzebowania. Smutno się na to patrzy - piszą fani. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Henio Majdan spacerują po Warszawie. Zabrali też psy. ZDJĘCIA PAPARAZZI Jakby tego było mało, część internautów zarzuciła...