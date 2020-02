4 / 5

Trzeba przyznać, że Małgorzata Rozenek-Majdan wygląda doskonale w tej stylizacji, ale zdecydowanie nie jest to look na spacer. Gołe nogi o każdej porze roku to dosyć kontrowersyjna moda, której uległo już wiele celebrytek, ale nadal szokuje szczególnie w sezonie zimowym!

Jeszcze większe kontrowersje wzbudziły białe botki w kowbojskim stylu - model, na który zdecydowała się Rozenek, to Fendi. Cena? 4700 złotych.