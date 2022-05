Małgorzata Rozenek cała na biało w ultra krótkiej mini na pokazie. Tylko spójrzcie na te buty!

Małgorzata Rozenek w krótkich spodenkach wybrała się na spotkanie do jednej z warszawskich restauracji. Gwiazda TVN zachwyciła swoim wyglądem w modnych krótkich legginsach, które podkreśliły jej figurę. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilka tygodni temu urodziła trzecie dziecko! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek. Małgorzata Rozenek w świetnej formie po porodzie Dokładnie 10 czerwca tego roku na świecie Małgorzata Rozenek po raz trzeci została mamą. Na świecie pojawił się wówczas mały Henio, owoc miłości gwiazdy TVN i Radosława Majdana. Jakiś czas temu prowadząca "Projekt Lady" przyznała, że w czasie ciąży przytyła 20 kilogramów, a po porodzie udało się jej zrzucić już 8 kilogramów. Małgorzata Rozenek w jednym z ostatnich wpisów na Instagramie zdradziła, że treningi rozpocznie dopiero za kilka tygodni. Patrząc jednak na najnowsze zdjęcia paparazzi wydaje nam się, że gwiazda TVN już wróciła do formy sprzed ciąży! Paparazzi "przyłapali" Małgorzatę Rozenek po wyjściu z jednej modnych warszawkich restauracji. Gwiazda TVN zaprezentowała się w krótkich legginsach, białej koszulce i eleganckiej marynarce. Look Małgosi uzuoełniły sportowe buty i duża torba Gucci. Spójrzcie sami, jak wygladała Małgorzata Rozenek! Zobacz także: Trendy lato 2020. Sukienka Małgorzaty Rozenek optycznie wyszczupla i podkreśla talię! Znamy markę i cenę Małgorzata Rozenek postawiła na biało-beżowy total look. Gwiazda TVN wygląda świetnie zaledwie kilka tygodni po ciąży!