1 z 5

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synami to najbardziej stylowa rodzinka polskiego show-biznesu? Przed świętami Wielkanocnymi paparazzi przyłapali ich na wspólnym specerze. Razem wybrali się ze swoimi pieskami do weterynarza. Małgorzata Rozenek, która na oficjalnych imprezach podkreśla swoją figurę w seksownych stylizacjach, na co dzień stawia na luz i wygodę. Tym razem wybrała białą koszulkę, długi sweter i spodnie w kolorowe plamy. Look gwiazdy TVN uzupełniły wygodne i ciepłe śniegowce. Radosław Majdan z kolei pokazał się w identycznym swetrze jak Stasio i Tadzio.

Zobacz także: Czułe szepty i pocałunki. Ależ oni się kochają! Zobacz słodkie zdjęcia Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana!