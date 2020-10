Małgorzata Rozenek bardzo ostro o decyzji Trubunału Konstytucyjnego! Gwiazda zwróciła się do polityków: "Jesteście odpowiedzalni za piekło kobiet"

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie bardzo mocny wpis, w którym komentuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Gwiazda TVN nie ukrywa, że jest oburzona orzeczeniem Trybunału, który ogłosił, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z konstytucją. Małgorzata Rozenek skomentowała to, co wydarzyło się wczoraj (22 października) w naszym kraju, a przy okazji zwróciła się do hejterów. Musicie zobaczyć, co napisała w sieci!

22 października wydarzyło się coś, co zszokowało wiele osób. Trybunał Konstytuacyjny ogłosił bowiem, że tzw. kompromis aborcyjny jest niezgodny z Konstytucją- oznacza to, że w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu kobieta nie będzie mogła poddać się aborcji. W całej Polsce tysiące Polaków, którzy nie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wyszło na ulice, żeby protestować. Teraz swój sprzeciw wyraziła również Małgorzata Rozenek. Gwiazda TVN opublikowała w sieci naprawdę mocny wpis.

Mam chorego męża w szpitalu, chorą mamę, której nie mogę odwiedzić, przestraszone starsze dzieci w domu i 4 miesięczne niemowlę, które potrzebuje spokojnej mamy. Wszyscy razem od niedzieli jesteśmy na kwarantannie. Szczerze mówiąc nie wiem, do kiedy, bo Sanepid do tej pory nie odezwał się do nas i po prostu nie mam siły oraz cierpliwości na konwenanse- zaczęła swój wpis na Instagramie.

W dalszej części wpisu Małgorzata Rozenek zwróciła się do polityków:

Kraj, w którym 98% aborcji wykonuje się ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, zabronił nawet tego, skazując kobiety na niewyobrażalne cierpienie. Ponad 70% Polaków jest za aborcją w tym przypadku. Słusznie rozumując, że skazywanie kobiety na donoszenie i rodzenie nieodwracalnie chorych dzieci, które po porodzie czeka tylko pełna męczarni egzystencja i bardzo bolesna śmierć, jest nieludzkie. Tak jak wczorajsza decyzja TK.

PIS JESTEŚCIE ODPOWIEDZIALNI ZA #piekłokobiet

To jeszcze nie koniec! Gwiazda TVN zwróciła się również do hejterów, którzy chcieliby zaatakować ja za jej takie poglądy.

I tak katotalibowie, fanatyczni wyborcy PIS, mentalni hejterzy, mizogini i inni... Możecie tu wyrzygiwać swój hejt, Wasze frustracje i Waszą głupotę. Mam to w d... 🤷‍♀️ Od lat codziennie mierzę się z hejtem i radzę sobie z nim całkiem dobrze. Zobaczymy, jak Wy będziecie sobie radzić już niedługo z utratą władzy 💁‍♀️ I pamiętajcie: wahadło mocno wychylone w prawo za jakiś czas proporcjonalnie mocno wybije w lewo!- zakończyła swój wpis.

Obok wpisu pojawiło się również zdjęcie Małgorzaty Rozenek, a na nim kolejny ostry wpis, w którym bezpośrednio zwróciła się do Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczcie sami!

Gwiazda TVN przypomniała swoim fanom o Ogólnopolskim Strajku Kobiet, który odbędzie się dziś, w piątek 23 października o godzinie 19:00.