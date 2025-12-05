Małgorzata Ostrowska-Królikowska, nieodłącznie kojarzona z postacią Grażyny Lubicz z serialu „Klan”, po blisko trzech dekadach obecności na ekranie postanowiła podjąć zaskakujący krok zawodowy. Aktorka, która od lat dzieli się swoim życiem z fanami w mediach społecznościowych, poinformowała, że rozpoczyna nową działalność – i to w zupełnie nieoczekiwanym kierunku.

Ostrowska-Królikowska stawia na ekologiczne produkty

Jak się okazuje, Ostrowska-Królikowska wystartowała z własnym biznesem internetowym, oferując produkty pomocne przy domowych porządkach. Fani nie kryją zaskoczenia – gwiazda „Klanu” została sprzedawczynią ściereczek, rękawic oraz czyścików.

W czasach, gdy coraz więcej osób zwraca uwagę na środowisko i ogranicza użycie chemii domowej, Małgorzata Ostrowska-Królikowska proponuje rozwiązanie zgodne z ekologicznymi trendami. Produkty, które oferuje w swoim sklepie, działają bez konieczności stosowania detergentów – wystarczy jedynie woda.

Aktorka zapewnia, że korzystanie z tych akcesoriów jest nie tylko efektywne, ale i przyjemne. W jednym z nagrań udostępnionych w sieci mówi z entuzjazmem o rękawicach i ściereczkach, nazywając je „fantastycznymi” i podkreślając, jaką radość sprawiają jej porządki przy ich użyciu.

Zapraszam Cię na pasjonujące zakupy w moim sklepie internetowym. W każdej chwili jestem do Twojej dyspozycji zarówno w kwestiach zakupowych, jak i biznesowych. Poznajmy się bliżej napisała.

Nowy rozdział w życiu zawodowym Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej nie mógłby się obejść bez odpowiedniej promocji. Aktorka aktywnie wykorzystuje swoje konto na Instagramie do informowania obserwatorów o nowym przedsięwzięciu. Regularnie publikuje zdjęcia i wideo, prezentując działanie swoich produktów w praktyce.

Katarzyna Cichopek wypuściła nowy produkt

Warto wspomnieć, że zupełnie niedawno premierę miały również nowe produkty do Katarzyny Cichopek. Aktorka również wypuściła własną linię niezbędników do sprzątania, skupiając się na wysokiej jakości detergentach z probiotykami.

Używając naszych produktów, dbasz nie tylko o czystość, ale również o zdrowie swoje, swojej rodziny i domowych czworonogów pisała w sieci celebrytka.

W ofercie pojawiły się na ten moment cztery produkty, które charakteryzują się "zapachem zielonej herbaty i ogórka". Klienci mogą zakupić: płyn do mycia naczyń, środek do czyszczenia łazienki, do podłóg, a także uniwersalny środek czyszczący.

