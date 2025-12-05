Przedpremiera „Dzikiego” zgromadziła w stolicy tłum znanych nazwisk i od początku zapowiadała się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń sezonu. Elegancka oprawa, flesze fotoreporterów i czerwony dywan stworzyły klimat prawdziwego filmowego święta. Wśród licznych gości szczególne zainteresowanie wzbudziła jednak Anita Sokołowska, która pojawiła się w zaskakująco odświeżonej wersji siebie.

Anita Sokołowska zachwyciła na czerwonym dywanie

Anita Sokołowska, która przyzwyczaiła fanów do ciemniejszych tonów, tym razem postawiła na jaśniejszy odcień. Rozświetlony blond dodał jej lekkości i całkowicie zmienił charakter wizerunku. Efekt był na tyle widoczny, że fotoreporterzy niemal nie spuszczali jej z obiektywów. Nowe włosy świetnie współgrały z jej stylizacją: elegancką, a zarazem nowoczesną. Sokołowska wyglądała pewnie i swobodnie, a przy tym niezwykle świeżo.

Sama produkcja, której przedpremierę świętowano, również budzi duże emocje. „Dziki” zapowiadany jest jako mocne kino z rozmachem, łączące akcję z historyczną atmosferą i legendowym tłem. Twórcy stawiają na widowiskową stronę wizualną i dużą skalę realizacyjną, a nadchodząca premiera ma być jedną z najmocniejszych propozycji zimowego repertuaru kinowego.

Wieczór w Warszawie pokazał więc, że „Dziki” przyciąga uwagę nie tylko samą historią i obsadą, ale także wydarzeniami wokół premiery. A metamorfoza Anity Sokołowskiej bez wątpienia dodała temu spotkaniu dodatkowego blasku i sprawiła, że jeszcze długo będzie o nim głośno.

Anita Sokołowska fot. Adam Jankowski/REPORTER Eastnews

