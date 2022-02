Małgorzata Ostrowska-Królikowska w ogniu krytyki. Chodzi o grób jej męża. Odpowiedziała

Już od ponad dwóch miesięcy nie ma wśród nas Pawła Królikowskiego . To bardzo trudny czas przede wszystkim dla rodziny, która przeżywa okres żałoby. Małgorzata Ostrowska - Królikowska razem z synem Antonim opowiedzieli w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" o rzeczywistości po śmierci męża i ojca. Aktorka przyznała, że najstarszy syn bardzo jej pomaga i jest z niego niezwykle dumna. Zobaczcie co jeszcze wyjawiła rodzina Pawła Królikowskiego. Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętuje 18. urodziny córki: "Życie toczy się dalej..." Małgorzata Ostrowska Królikowska i Antoni Królikowski opowiedzieli o rzeczywistości po śmierci Pawła Królikowskiego Paweł Królikowski zmarł 27 lutego po walce z ciężką chorobą neurologiczną. Aktor zostawił piątkę dzieci oraz swoją ukochaną żonę Małgorzatę, która czuwała przy swoim mężu do ostatniej chwili. To dla całej rodziny bardzo trudny czas, jednak muszą znaleźć w sobie siłę, aby żyć dalej. O tym jak wygląda życie bez Pawła Królikowskiego po dwóch miesiącach od jego śmierci opowiedzieli w "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Ostrowska - Królikowska i Antoni Królikowski. Jest różnie, bo wiadomo, jakie mamy czasy. W naszym domu jest pewna pustka, która od niedawna powstała, ale jednocześnie jest też pełna chata, bo jest dużo dzieciaków. Dajemy radę - powiedział Antek Królikowski. Małgorzata Ostrowska - Królikowska przyznała, że jej najstarszy syn, Antek, bardzo jej pomaga i jest z niego niezwykle dumna. Cała rodzina zaś stara się poświęcić wspólnym zajęciom, i spędza wiele czasu razem. Mamy poczucie, że Paweł tu z nami jest, jest jasno . [...] W tej chwili jestem w domu...